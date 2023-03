Mutirão da saúde: 10 mil cirurgias eletivas são realizadas durante 22 dias em SC

Nos primeiros 22 dias de atuação do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, 10.494 pessoas já saíram da fila de espera em Santa Catarina. A meta do programa é zerar, em até seis meses, a lista de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública de saúde do Estado.

A secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, afirma que as metas estão sendo alcançadas por conta de acordos firmados entre as entidades públicas. “isso vem sendo alcançado pela aplicação de diferentes estratégias, que envolveram pactuações entre as unidades hospitalares, gestores municipais e órgãos de saúde, além de parceria entre o Executivo e os demais Poderes”.

Desde fevereiro de 2017, mais de 100 mil pessoas aguardavam por um procedimento cirúrgico. “Com vontade política e gestão estamos fazendo acontecer. Essa marca de 10 mil é muito significativa, especialmente para os pacientes que já tiveram seu sofrimento aliviado. O governo existe pra isso e queremos acelerar pra essa fila diminuir o mais rápido possível”, disse o governador Jorginho Mello.

Ações em Santa Catarina

As ações para acelerar os procedimentos estão ocorrendo em todas as regiões de Santa Catarina, envolvendo 96 hospitais contratualizados, com diferentes portes, quantidade que pode aumentar. Somente no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí, já foram 357 procedimentos cirúrgicos. As cirurgias mais realizadas no período na unidade, foram de: cabeça e pescoço, 118; mastologia, 72; geral, 73; ginecologia, 41; urologia, 39; gastrologia, 7; ortopedia, 4 e torácica, 3.

Na Serra Catarinense, o Hospital Frei Rogério, em Anita Garibaldi, realizou em fevereiro 100 procedimentos vasculares. Foram atendidos pacientes de municípios da região e a meta é que sejam atendidos 200 pacientes ao mês.

No Sul, o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Praia Grande, fez o mutirão de catarata em 348 pacientes. A mobilização ocorreu entre os dias 7 e 10 de fevereiro. Os pacientes foram encaminhados pela Central de Regulação Estadual contemplando toda região Macrosul, como Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc), Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) e da Associação Municípios Região de Laguna (Amurel).

