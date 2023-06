Caminhão cai em ribanceira e vítimas sobrevivem em SC

O 3º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado na manhã de hoje (3) para atender uma ocorrência de queda de caminhão em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros.

O acidente ocorreu às margens do Lago Pinhal, em Rio dos Cedros. No local, foram encontradas duas vítimas, uma delas saiu do caminhão sozinha apresentando ferimento no nariz; a outra, que era quem conduzia o veículo, foi encontrada presa às ferragens.

As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas ao Hospital OASE, em Timbó. Outras equipes também atuaram em apoio: viaturas ABTR e ASU do Quartel de Rio dos Cedros; Batalhão de Operações Aéreas do CBMSC (BOA), através do helicóptero Arcanjo-03.