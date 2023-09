Edital de duplicação da BR-282 é oficializado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

O edital de duplicação da BR-282 entre Lages e São Miguel do Oeste foi oficializado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesta terça-feira, 12. Outro edital também oficializado foi a construção do contorno viário de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. A abertura das propostas está marcada para o dia 3 de outubro.

O edital prevê a “contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia visando a execução das obras de duplicação, adequação de capacidade e melhorias de segurança com eliminação de pontos críticos da rodovia BR-282, entre o entroncamento com a BR-116 (Lages) e o entroncamento com a BR-163 (São Miguel do Oeste)”.

Já o edital do contorno de Santo Amaro diz: “Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação em Pista Duplicada do Contorno Rodoviário de Palhoça/Santo Amaro da Imperatriz, na BR-282. Lote único”.

Por João Eduardo | SECOM