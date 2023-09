Santa Catarina ultrapassa as 80 mil cirurgias eletivas realizadas em 2023

A rede hospitalar de Santa Catarina já contabilizou mais de 80 mil cirurgias eletivas realizadas neste ano. Os números refletem a estratégia do Governo do Estado na redução das filas através do Programa Estadual de Cirurgias.

“A gente precisa cuidar das pessoas e, por isso, não vamos abrir mão do compromisso de melhorar a saúde, de tirar os pacientes da fila de espera por uma cirurgia. Esse resultado comprova que já avançamos muito e vamos continuar trabalhando firme para avançar ainda mais”, destaca o governador Jorginho Mello.

O aumento do número de procedimentos realizados em 2023 pode ser observado através dos dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Entre janeiro a agosto de 2019, no pré-pandemia, foram realizadas 57.440 cirurgias; em 2022, no pós-pandemia, foram 61.601 e em 2023 o número chegou a 80.145.

“Esse trabalho que desenvolvemos junto às unidades de saúde, com ampliação dos prestadores de serviço e um empenho do governo através das equipes de saúde, reflete no crescimento contínuo do número de cirurgias”, disse a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

O maior número de cirurgias foi do aparelho digestivo, incluindo hérnias e vesículas, e do aparelho geniturinário, que inclui vasectomias e remoções de útero, totalizando 36.300 procedimentos. Em seguida, as cirurgias oncológicas, com 10.370, e as ortopédicas, com 9.816.

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde