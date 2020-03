Após 6 casos de Coronavírus Governo divulga plano de contingência para enfrentar a doença

Diante do cenário, o governador Carlos Moisés divulgou uma série de medidas para ajudar a conter a transmissão do vírus em Santa Catarina. A partir dessa semana o Governo do Estado começa a se reunir com Tribunal de Justiça (TJ), Ministério Público (MP), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Assembleia Legislativa (Alesc), Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) e prefeituras para compartilhamento de medidas a serem tomadas. Todos os poderes e órgãos serão envolvidos na ação.

Em reunião com todos os secretários do Estado, o governo fez uma série de definições, entre elas estabeleceu o cancelamento de todos os eventos públicos do Executivo Estadual e suspensão da participação do poder público Executivo Estadual em viagens interestaduais e internacionais.

Ações estabelecidas pelo governo do Estado

Saúde: imunização de sarampo, febre amarela e gripe para todos os servidores públicos que trabalham com atendimento direto ao público;

imunização de sarampo, febre amarela e gripe para todos os servidores públicos que trabalham com atendimento direto ao público; Segurança pública: regionalização dos efetivos, se algum contingente precisar de reforço por conta de alguma baixa no número de servidores farão uma estratégia de remanejamento de efetivo; em casos de emergência, possível cancelamento de férias e chamamento de reservistas;

regionalização dos efetivos, se algum contingente precisar de reforço por conta de alguma baixa no número de servidores farão uma estratégia de remanejamento de efetivo; em casos de emergência, possível cancelamento de férias e chamamento de reservistas; Eventos públicos do Executivo Estadual estão cancelados;

do Executivo Estadual estão cancelados; A participação do Executivo Estadual em eventos internacionais e interestaduais está suspensa;

em eventos internacionais e interestaduais está suspensa; Nas estruturas de administração direta e indireta o atendimento será preferencialmente não presencial, por telefone ou internet, sempre que possível;

o atendimento será preferencialmente não presencial, por telefone ou internet, sempre que possível; No sistema prisional foi criada uma sala de situação para monitoramento de unidades prisionais e as visitas íntimas estão suspensas. Além disso, estão restritas as visitas de idosos e crianças. Escoltas interestaduais de presos estão suspensas temporariamente;

foi criada uma sala de situação para monitoramento de unidades prisionais e as visitas íntimas estão suspensas. Além disso, estão restritas as visitas de idosos e crianças. Escoltas interestaduais de presos estão suspensas temporariamente; Na educação, as aulas estão mantidas no momento e autorização para que diretores das escolas adquiram através do cartão Cpesc álcool gel para disponibilização das salas de aula;

as aulas estão mantidas no momento e autorização para que diretores das escolas adquiram através do cartão Cpesc álcool gel para disponibilização das salas de aula; Informações do governo sobre coronavírus para a imprensa serão concentradas no Centro de Informação Pública do CIGERD sob coordenação da Secretaria de Comunicação do Estado.

para a imprensa serão concentradas no Centro de Informação Pública do CIGERD sob coordenação da Secretaria de Comunicação do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado criou Comissão Permanente para Monitoramento de Impacto nos setores econômicos do Estado;

criou Comissão Permanente para Monitoramento de Impacto nos setores econômicos do Estado; Atendimentos presenciais nas gerências regionais da Secretaria do Estado da Fazenda está suspensa;

nas gerências regionais da Secretaria do Estado da Fazenda está suspensa; A Polícia Civil de Santa Catarina orienta a população para que, quando necessitar dos serviços da instituição, faça os registros de Boletins de Ocorrências (BOs) de forma online pela Delegacia Virtual e evite buscar atendimento presencial em delegacias. Com exceção para os crimes de homicídio, sequestro e estupro.



O que fazer ao sentir os sintomas

Na reunião, o secretário da saúde reforçou orientações importantes à população. Caso o paciente apresente os sintomas de coronavírus, como febre, tosse, falta de ar, dores musculares e de cabeça, deve procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Lá os agentes de saúde farão o devido encaminhamento, se necessário, e darão as orientações ao paciente.

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Somente serão transferidos para UPAs ou hospitais pacientes em estado mais grave. Os sintomas da coronavírus são semelhantes ao de gripe e a recomendação para quem não tiver o caso agravado é que fique em isolamento e monitoramento em casa.

O governo do Estado ainda orienta que idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados.