Uma moradora do bairro Bela Vista em São Joaquim estava em frente sua residência limpando o carro, próximo ao Posto de Saúde quando um homem em posse de uma faca anunciou o assalto.

O homem levou um veículo Gol ano 97, de cor branca e placas IFT-4942, ele fugiu com o carro da vítima e não foi mais visto. Qualquer informação do paradeiro do carro, pode acionar a polícia pelo fone 190.