Governo confirma 20 casos de coronavírus em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 20 casos do novo coronavírus em Santa Catarina na manhã desta quinta-feira, 19. Dois pacientes estão internados em unidades hospitalares, sendo um em Florianópolis e outro em Içara, após ter sido transferido do município de Braço do Norte. Os demais estão em tratamento domiciliar.

Os casos confirmados foram registrados nos seguintes municípios: Florianópolis (6), Balneário Camboriú (4), Braço do Norte (3) Rancho Queimado (2), Joinville (2), Tubarão (2), São José (1).

Além disso, Santa Catarina investiga outros 346 casos em todas as regiões do Estado e descartou 47 casos.

Como há casos de transmissão comunitária, quando a origem do contágio não é identificada, o Estado atua com ações para emergência em saúde pública (nível 3). O governador Carlos Moisés decretou situação de emergência em Santa Catarina na terça-feira, restringindo o atendimento ao público em serviços que não são considerados essenciais.

Também estão suspensos os eventos de qualquer tipo, sejam públicos ou privados, por 30 dias em Santa Catarina.

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 19, o secretário de Estado da Saúde, Helton de Souza Zeferino, reforçou a importância de seguir as orientações do decreto, de priorizar ficar em casa neste momento, evitar sair a praia e outros ambientes, mesmo ao ar livre, para evitar a propagação do vírus. Além disso, é fundamental seguir com os procedimentos de limpeza constante das mãos e manter os ambientes ventilados.

Ações para conter a propagação do vírus

A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção: