Vacinação em SC: Estado recebe nova remessa com 144,7 mil doses contra Covid-19

Chegou ao aeroporto da capital catarinense nesta quinta-feira, 8, por volta das 8h30, uma nova remessa com 144,7 mil doses da vacina contra a Covid-19. O novo lote foi recebido pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. São 75,5 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz e 69,2 mil da Sinovac/Butantan. Os imunizantes serão utilizados para a aplicação da Dose 1 e 2 e a distribuição para as centrais regionais será feita ainda nesta quinta, 8, a partir das 13h.

“Nosso compromisso é o envio imediato das doses para que os municípios agilizem a aplicação das vacinas e, como complementação, realizamos uma busca ativa via Secretaria da Saúde para garantirmos o alcance dos grupos de risco. Estamos em convergência com as ações do Ministério da Saúde e vamos dar a maior celeridade possível, e por todos os meios, para a vacinação de toda a nossa população”, reforçou a governadora Daniela Reinehr.

>> Mais fotos na galeria

Do aeroporto, as doses foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), em São José. No local está sendo feita a conferência e organização da logística para distribuição para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina, responsáveis por repassar as doses aos 295 municípios catarinenses.

“As vacinas já começaram a ser entregues às regionais para seguirmos os cronogramas de vacinação em cada município”, afirmou a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. “É muito importante realizar a busca ativa para que todas as pessoas de 65 anos ou mais que ainda não foram vacinadas sejam imunizadas. Aquelas que já tomaram a primeira dose também precisam da aplicação da segunda dose. A D2 é tão importante quando a primeira para garantir a imunização”, acrescentou.

As centrais regionais da Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Itajaí retiram as doses já nesta quinta, a partir das 13h. Para Lages, Rio do Sul, Videira, Joaçaba e Concórdia, as doses também seguem via terrestre no início da tarde. Já o avião do Corpo de Bombeiros Militar irá transportar as remessas para as centrais de Chapecó, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

“Mais uma vez, o estado de Santa Catarina cumpre com o compromisso de levar as doses da vacina contra a Covid-19 a todos os municípios catarinenses no menor tempo possível. A distribuição para todas as centrais regionais será iniciada em menos de 24 horas após o recebimento das doses”, ressalta João Augusto Brancher Fuck, diretor da DIVE/SC.

Com mais essa remessa, Santa Catarina soma um total de 1.472.740 doses recebidas.

Estado distribui doses aos municípios

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina irá distribuir 93.750 doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz (75.500 recebidas no dia 08/04 e 18.250 no dia 01/04), sendo 76.725 doses da vacina para aplicação da Dose 1 em idosos de 65 a 69 anos e nos profissionais das forças de segurança e salvamento. Assim, ficam reservadas nas gerências regionais 17.025 doses para aplicação da Dose 2 nos trabalhadores da saúde que deverão recebê-las a partir de 19 de abril.

Em relação à Sinovac/Butantan, serão distribuídas 141 mil doses (sendo 69.200 doses recebidas no dia 08/04 e 71.800 em 01/04) para a aplicação da Dose 2 nos idosos e trabalhadores de saúde que deverão recebê-las a partir do dia 12 de abril. Ficarão reservadas 12.660 doses para aplicação da Dose 2 nas pessoas que deverão recebê-las a partir de 16 de abril.

A tabela com o quantitativo de doses que será distribuído para cada município será divulgada na tarde desta quinta, 8.

Vacinação dos profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas

O planejamento da vacinação dos profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas foi elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de SC, em conjunto com os comandos estaduais das forças de segurança. Essa ação deverá atender parte dos profissionais destas áreas que atuam diretamente nas ações de enfrentamento à pandemia, realizando as seguintes atividades:

– trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

– trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar;

– trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19;

– trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independente da categoria.

Além dos policiais militares, policiais civis e bombeiros militares, deverão ser vacinados nesta etapa os guardas municipais, policiais federais e membros das forças armadas que atuam no apoio ao estado e aos municípios na linha de frente ações de enfrentamento à Covid-19. Posteriormente, os demais profissionais de segurança, salvamento e forças armadas serão incluídos na vacinação.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde