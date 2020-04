Proposta forjada faz Governo de SC gastar R$ 33 milhões em respiradores fantasmas – Diz The Intercept

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés levou cinco horas para decidir comprar, receber uma proposta e bater o martelo sobre a aquisição de 200 respiradores pelo preço de R$ 33 milhões

A pressa teve um preço

Os aparelhos, que deveriam ter sido entregues no início de abril, em 48 unidades de saúde do estado, não chegaram. Além disso o governo comprou um modelo de respirador acima do preço, mas o vendedor trocou o aparelho sem consultar o governo.

Promessas

Os equipamentos só devem chegar com dois meses de atraso, e só então os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde vão analisar se o respirador é ou não apropriado para tratar pacientes de covid-19.

A culpa é da servidora

A nota do governo do Estado a respeito dessa “articulação”, ofereceu a culpa sobre a servidora Márcia Regina Geremias Pauli, que foi exonerada no último dia 24. Então uma servidora tem tal poder na gestão das finanças do Estado, questionam os deputados?

Empresa de fachada ?

O Deputado Bruno Souza do Novo expôs nas redes sociais sua total indignação sobre o fato de a empresa que cobrou os 33 milhões funciona neste endereço

Convocação secretário de saúde

Já o deputado Bruno Souza protocolou na tarde de terça-feira, 28, a convocação para a sessão do dia 5 de maio, do secretário estadual de saúde, Helton de Souza Zeferino, para esclarecer possíveis irregularidades na compra de 200 ventiladores mecânicos.

MP vai investigar

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) informou que irá investigar a aquisição dos 200 respiradores. A Procuradoria-Geral de Justiça e a 26ª Promotoria de Justiça da Capital estão analisando a instauração de procedimento cabível para apurar todas as circunstâncias da contratação.

O Ministério Público de contas também pediu a suspensão da compra e a devolução dos R$ 33 milhões já pagos a empresa carioca responsável pelo fornecimento dos equipamentos.

Providências

A Procuradora-Geral de Contas, Cibelly Farias ainda pediu realização de diligências para possível tomada de contas por parte do TCE/SC. E também o compartilhamento das informações com o Ministério Público de Santa Catarina para adoção das providências de sua competência.

Com informações do MPSC e Deputado Bruno Souza