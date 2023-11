Vinho ícone da Villa Francioni, “Agripina” é lançado oficialmente em São Joaquim

Tarde festiva desta quarta-feira (29), na vinícola Villa Francioni em São Joaquim, com o lançamento oficial do novo rótulo Agripina Lote I, onde os sócios Adriana, Daniela e André Freitas receberam amigos, empresários e jornalistas.

O vinho é uma homenagem à mãe do fundador da vinícola, Manoel Dilor de Freitas, que se chamava Agripina Francioni. É o quarto vinho da marca que homenageia um familiar. Os anteriores foram Francesco (2008), Michelli (2010) e Dilor (2016).

Segundo a presidente do conselho administrativo da Villa Francioni, Daniela Freitas, o Agripina Lote I é um sonho antigo que se tornou realidade com apenas 1.400 garrafas. “Foram 11 anos de pesquisas para chegar ao mercado. Este vinho foi produzido com a uva Nebbiolo, casta nobre do Norte da Itália”, explica.

O vinho foi elaborado a partir de um cuvée (mistura) das safras 2012, 2015, 2017 e 2018, cultivadas nos vinhedos próprios da vinícola, localizados a 1.290 metros de altitude em relação ao nível do mar.

O Agripina passou por um período médio de 5 anos de envelhecimento em barris de carvalho francês novos e mais 24 meses de afinamento em garrafa. A cor é vermelho rubi, intenso, com reflexos brilhantes. O aroma é rico com notas iniciais de frutas negras, como ameixas e amoras; couro e torrefação em segundo plano; e abundante em aromas terciários, revelando amplo espectro aromático após decantação.

Desde o lançamento em Florianópolis, no início de setembro, o Agripina Lote I tornou-se sucesso em todos os locais onde foi apresentado.

