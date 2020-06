Senhor de 62 anos é 12º caso de COVID-19 em São Joaquim

A Secretaria de Saúde de São Joaquim confirmou na tarde desta segunda (29) o 12º caso positivado de COVID-19 no município.

De acordo com a informações repassadas, o caso é de um senhor de 62 anos, paciente cardiopata e diabético que efetuou o teste através do centro de triagem na Secretaria Municipal de Saúde. Ele apresenta um quadro estável e se recupera em sua residência no centro da cidade.

Sendo assim o município possui 12 casos confirmados com 03 pacientes isolados em tratamento domiciliar e 9 casos já recuperados.

Veja o boletim emitido pela Secretaria de Saúde de São Joaquim: