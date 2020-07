Bares e restaurantes só podem funcionar até às 22hs em São Joaquim e reduzir a capacidade em 50% após aumento de casos de Covid-19

O prefeito de São Joaquim Giovani Nunes publicou, na tarde desta última segunda (13), o decreto de nº 251/2020 que dispõe sobre a suspensão das atividades do museu, eventos, esportes shows e espetáculos que acarretam em reunião de público e que também restringe as atividades do setor gastronômico até o dia 3 de agosto de 2020, em face da pandemia do coronavírus que aumentou de forma exponencial no município.

Como parte do Decreto ficou estabelecido que os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, bares e vinícolas deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação do covid-19.

Sendo que o atendimento de clientes nesses estabelecimentos de alimentação fica restrito até às 22 horas da noite ficando a capacidade de lotação restrita a apenas 50% das mesas do local.

Após esse horário, os estabelecimentos de serviços de alimentação deverão operar apenas em serviços de tele-entrega na forma de delivery, ficando expressamente proibido a retirada no balcão.

Este decreto entrou em vigor na data de sua publicação na tarde de 13 de julho de 2020.