Sobe para 05 o número de mortes por COVID-19 na Serra Catarinense

É realmente alarmante como está subindo o número de mortes por covid-19 na Serra Catarinense. Na Semana passado, quarta (8) a prefeitura de Lages, na Serra Catarinense, havia anunciado a primeira morte causada pelo coronavírus, sendo um homem de 43 anos que tinha histórico de doenças, como diabetes, obesidade e hipertensão.

A Serra catarinense era a única região do Estado sem registro de óbitos pelo vírus, até então.Porém esse número aumentou para 05 durante o amanhecer desta terça (14) quando foi anunciado a morte de mais 03 pessoas de Lages e 01 de Rio Rufino por COVID-19.

Somando o total de 03 homens e 02 mulheres vítimas de COVID-19 na Serra Catarinense.

Outra informação preocupante é o número de ocupação de UTI na Serra Catarinense que chega a estar com 95% de lotação:

LEITOS DOS HOSPITAIS INCLUINDO PACIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS

Hospital Maternidade Tereza Ramos

UTI COVID – 09 leitos COVID: 09 pacientes

1 de Anita Garibaldi, CONFIRMADO

1 de Balneário Camboriú, CONFIRMADO

1 de Rio Rufino, CONFIRMADO

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de Braço do Norte, SUSPEITO

1 de Urubici, SUSPEITO

3 de Lages, SUSPEITOS

Hospital Maternidade Tereza Ramos

Clínicos COVID – 49 leitos COVID: 14 pacientes (houve ampliação para atender a demanda)

7 de Lages, CONFIRMADOS

1 de São José do Cerrito, SUSPEITO

6 de Lages, SUSPEITOS

Hospital Nossa senhora dos Prazeres

UTI COVID – 10 leitos COVID: 08 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de São Joaquim, SUSPEITO

6 de Lages, SUSPEITOS

Hospital Nossa senhora dos Prazeres

Clínicos COVID – 20 leitos COVID: 05 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

4 de Lages, SUSPEITOS

Hospital Infantil Seara do Bem

UTI COVID – 05 leitos COVID: 00 paciente

Zero

Hospital Infantil Seara do Bem

Clínicos COVID – 30 leitos COVID: 02 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de Lages, SUSPEITO

111 casos aguardando resultados do Laboratório Central do Governo do Estado (Lacen)

Total de internados nos hospitais em Lages, entre suspeitos e confirmados, de todos os municípios: 39 pacientes (leitos comuns e UTI)

Ocupação de leitos de UTI adulto da Serra Catarinense = 95%.