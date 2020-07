São Joaquim atinge a marca de 40 casos positivados de COVID-19

A Secretaria de Saúde de São Joaquim emitiu, na tarde deste domingo um boletim extra onde confirma o número de 40 casos positivos de Covid-19.

Além do crescente número de infectados, o município obteve também, neste domingo, o primeiro óbito de uma paciente positivada por Coronavírus, uma senhora de 60 anos que morreu no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

A cidade vem adotando muitas medidas para conter a disseminação do vírus, como a organização de barreiras sanitárias de portal a portal, restrições de atividades comerciais a noite e nos finais de semana, limitação dos pontos turísticos e a proibição da permanência de pessoas em praças públicas.

Mesmo assim, é necessário a colaboração de toda a população neste momento dramático da pandemia. É preciso que a comunidade joaquinense tome medidas para evitar aglomeração e a disseminação do Covid-19.

A Secretaria de Saúde ainda monitora outras 120 pessoas que seguem o acompanhamento constante dos profissionais da Saúde. São Joaquim ainda tem o registro de 2 pessoa internadas em um Hospital em Lages. Desses 40 casos casos confirmados, importa a informar que 16 caos já estão recuperados; 21 pacientes seguem em isolamento domiciliar e o registro de 01 óbito.

Para evitar a propagação da COVID-19:

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou um gel à base de álcool.

– Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando.

– Não toque nos olhos, no nariz ou na boca com as mãos sujas.

– Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou um tecido.

– Fique em casa se você se sentir indisposto.

– Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure assistência médica. Ligue antes de sair.

– Evite ir desnecessariamente à clínicas ou hospitais para permitir que os sistemas de saúde operem com mais eficiência, protegendo você e as outras pessoas.

– Use máscaras de proteção adequadamente.

– Verifique sua temperatura regularmente.

– Evite grandes multidões, aglomerações em mercados, bares, lojas, ruas, bancos e etc.

