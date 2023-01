Ana Melo assume a Prefeitura de São Joaquim neste início e 2023

A vice-prefeita de São Joaquim, Ana Florêncio Melo Arruda, assumiu a vaga do prefeita nesta última quarta-feira 12 de janeiro, no lugar do Prefeito Giovani Nunes que tirou férias de 10 dias. Durante esse período, Ana Melo será responsável por tomar decisões e representar o município em eventos oficiais. A vice-prefeita tem a experiência e a capacidade de garantir que os assuntos da cidade continuem a ser gerenciados de maneira eficiente durante a ausência do prefeito Giovani Nunes.

A equipe do governo municipal está trabalhando em estreita colaboração, principalmente nos trabalhos de inúmeras obras que tendem a iniciar neste ano de 2023 . Ana Melo tem experiência administrativa e política e a comunidade de São Joaquim tem confiança em sua capacidade de conduzir a cidade de forma exemplar.