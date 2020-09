Novo decreto flexibiliza horário de mercados, mercearias, padarias e congêneres em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim publicou na tarde desta última quinta (24), um novo Decreto que possibilita mercados, açougues, mercearias e afins a trabalharem até mais tarde (de acordo com o horário estabelecido pelo alvará de cada estabelecimento), sendo que este horário é opcional e não poderá ultrapassar as 00h00min de segunda à domingo.

No caso de padarias e congêneres, estão autorizadas a funcionarem desde as 06h00min da manhã.

Além do mais, de acordo com a portaria SES 464/2020 fica autorizados no município de São Joaquim a reunião presencial de grupos de mútua ajuda com as devidas cautelas previstas nos protocolos sanitários de saúde. O Decreto entra em vigor já na data de sua publicação

Veja o Decreto na íntegra: