Caminhão carregado de suco integral bate na Serra do Rio do Rastro

A Policia Rodoviária Estadual informou sobre um incidente ocorrido por volta das 07h30min desta quarta (21), na rodovia SC-390, Km 404,400 da Serra do Rio do Rastro entre os municípios de Bom Jardim da Serra e Lauro Muller.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Rodoviária, trata-se de acidente de trânsito do tipo saída de pista seguida de choque, envolvendo o veículo caminhão Ford /Cargo 2422 emplacado em Bom Jardim da Serra/SC com condutor de 20 anos.

No momento do incidente não havia passageiros e o condutor saiu ileso. O caminhão transportava suco integral. A ocorrência foi atendida pela Guarnição do P-21º.

Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra