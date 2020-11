ALERTA COVID-19! UTI na Serra Catarinense chega a 100% de lotação

As informações que chegam de Lages, que é o centro de Referência na Serra Catarinense para o tratamento de casos considerados grave de COVID é que neste domingo (22), os leitos de UTI reservados para pacientes com Coronavírus chegaram a 100%. Sendo 20 leitos lotados no HTR e também 20 leitos lotados no HNSP.

Além disso, os leitos de enfermaria, envolvendo os dois hospitais Tereza Ramos e Nossa Senhora dos Prazeres e o Hospital Infantil Seara de Bem chegaram a 79% de ocupação.

Todos os municípios da Serra Catarinense, que tem Lages como referência para esse tipo de tratamento temem um possível colapso na rede de saúde caso esses números não diminuam consideravelmente a partir dos próximos dias.

Confira o boletim emitido no início da noite deste domingo 22 pela Prefeitura de Lages: