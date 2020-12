Governo suspende exames de HIV, Aids e hepatites virais no SUS até início de janeiro

O Ministério da Saúde deixou vencer o contrato da empresa que realizava exames de genotipagem no Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento é feito em pessoas com HIV, Aids (a doença causada pelo vírus) e hepatites virais, sendo essencial para definir o tratamento adequado para pacientes que desenvolvem resistência a medicamentos. O contrato venceu mês passado, em novembro.

No início de outubro, o ministério iniciou o processo de licitação para buscar uma nova empresa fornecedora do serviço. A empresa escolhida, contudo, não enviou os documentos exigidos dentro do prazo, o que exige do MS a abertura de um novo processo de licitação.

A abertura do novo pregão está prevista para esta terça-feira (8/12) e a expectativa de retomada dos exames é para janeiro.

Na primeira semana de dezembro, o Ministério da Saúde distribuiu uma nota a serviços na qual afirma que fará o exame em crianças com menos de 12 anos e gestantes com HIV ou Aids. Pacientes com hepatite C devem receber os medicamentos considerados mais eficazes e dispensam a genotipagem, segundo o texto.

Fonte Correio Brasiliense