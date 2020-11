Celesc realiza seletiva para projetos nas áreas de cultura e esporte até 16 de novembro

A Celesc está com inscrições abertas, até o dia 16 de novembro, para a Chamada Pública que vai selecionar projetos culturais e esportivos aprovados pelas Leis Federais de Incentivo à Cultura (n. 8.313/1991) e aos Esportes (n. 11.438/2006). O objetivo do processo seletivo é avaliar projetos que estejam alinhados aos valores e princípios da Política de Responsabilidade Socioambiental e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), priorizando a destinação de recursos em projetos com maior impacto nas pessoas do Estado e na sociedade.

Esta é a segunda edição da Chamada Pública para selecionar estes tipos de projetos. Em 2019 foi a primeira vez que a Celesc abriu chamada pública para a seleção de projetos e destinou mais de R$ 2 milhões em incentivos fiscais a 59 propostas, sendo 42 culturais – entre concertos musicais, espetáculos de teatro e dança, eventos culturais de circulação –, e 17 esportivos de diversas modalidades, como rugby, futebol, surf, vôlei, futebol adaptado para cadeira de rodas e outros.

“No ano passado, mais de 100 projetos foram inscritos. Tendo em vista a repercussão positiva da primeira chamada, a expectativa é de que essa marca seja ultrapassada em 2020”, destaca a assessora de Responsabilidade Social da Celesc, Regina Schlickmann Luciano.

Inscrição de projetos

Para participar, pessoas físicas e jurídicas podem cadastrar seus projetos no site da Celesc, encaminhar os formulários necessários para a avaliação da Comissão de Aporte de Recursos da empresa e ficar atentos ao cumprimento dos critérios para participar da seleção.

Os projetos classificados e os valores aprovados serão divulgados no site da Celesc até 11 de dezembro de 2020. O regulamento completo, formulário de cadastro e as orientações de preenchimento estão disponíveis no link https://socioambiental.celesc.com.br/.

Assessoria de Imprensa Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc

E-mail: comunica@celesc.com.br