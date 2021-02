Dia Mundial do Câncer: marca catarinense cria campanha para alertar sobre os cuidados para combater a doença

Nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer, data organizada pela União Internacional para o Controle do Câncer com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Para alertar sobre os cuidados, prevenção e tratamentos da doença, a Maison Shakti, marca catarinense de turbantes e kimonos recém-criada pelas empresárias Clarissa Menezes e Fernanda Pelegrini, uniu um time e tanto e fez um filme com mulheres especialmente convidadas para a produção. São elas: Luana Pinto de Menezes, hoje em tratamento contra um câncer, Patrícia Koerich Busch, curada da doença, Maria Eduarda Shlickman, modelo, e Marina Bonatti, sócia da Magma Studio de Mega Hair, toparam participar do projeto para alertar sobre os cuidados para combater essa doença que só em 2020 atingiu mais de 600 mil brasileiros. Parte da renda alcançada com a venda das peças da Maison Shakti em fevereiro será destinada ao Hospital Universitário de SC. Do bem!

Fonte Glamourama