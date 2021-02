SC registra 72 novas mortes por coronavírus e atinge 35 mil casos ativos

Estado tem 95% de ocupação nos leitos adultos de UTI.

Os casos ativos de coronavírus em Santa Catarina continuam crescendo e atingiram no último sábado (27) o maior número desde o início da pandemia. São 35.192 pessoas em tratamento contra a Covid-19 e que ainda podem transmitir o vírus.

A atualização do governo do Estado também mostrou novo aumento na ocupação dos leitos adultos de UTI exclusivos para coronavírus, que chega a 95%.https://71dc1f14706e54d8886a521e40f05559.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Foram registradas ainda 72 novas mortes de pacientes pela Secretaria de Estado da Saúde e mais 5.112 casos confirmados de coronavírus. No acumulado, Santa Catarina tem agora 7.314 mortes e 668.811 pessoas infectadas pelo vírus desde o início da pandemia.

Novo pico de casos ativos

Pelo segundo dia consecutivo, o Estado atingiu recorde de pessoas infectadas pelo coronavírus. Na sexta-feira, eram 33,4 mil casos ativos, mas outros 1,7 mil foram descobertos e entraram no levantamento estadual neste sábado.

região com mais pessoas em tratamento é o Oeste, com 8.532 casos. Em seguida, aparecem a Grande Florianópolis, com 7.265, e o Planalto Norte e Nordeste, com 4.794. Por outro lado, a Foz do Rio Itajaí é a região com menos casos ativos, com 1.837

Maior ocupação de leitos de UTI

Santa Catarina apresentou 95% de ocupação nos leitos adultos de UTI neste sábado, sendo a maior taxa desde o início da pandemia. São 810 vagas ocupadas por pacientes com Covid-19 e outras 411 por pessoas com outras enfermidades. Em todo o Estado, 64 leitos seguem disponíveis nas redes pública e privada.

Todas as regiões estão com ocupação acima de 90% nos leitos adultos de UTI. A situação mais crítica é no Meio Oeste e Serra Catarinense, com 97,5%. São apenas quatro vagas disponíveis para novos pacientes.

Estado confirma 72 novas mortes

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou também 72 novas mortes por Covid-19 neste sábado. Entre elas, estão um bebê com menos de 1 ano, de Indaial, e uma idosa de 101 anos, de Garuva.

Entre os novos registros estão uma morte que aconteceu em 7 de dezembro e entrou apenas agora no relatório do Estado. No entanto, o restante dos pacientes morreram entre os dias 20 e 27 de fevereiro.

Com informações NSC