Idoso é abandonado pelo filho em rodoviária de SC na noite deste sábado; estou triste de mais, por jamais esperar que algo semelhante pudesse acontecer comigo, disse o idoso

Um idoso de 63 anos, foi largado à própria sorte na rodoviária de Tijucas.

Segundo informações do “Jornal Razão”, a redação do Jornal foi acionada por populares que presenciaram uma cena perturbadora nas imediações da rodoviária.

“Eu, pra ser bem sincero, estou triste de mais, por jamais esperar que algo semelhante pudesse acontecer comigo. Meu filho buscou-me na casa de minha filha, em Itajaí, trouxe-me até a rodoviária de Tijucas com alguns pertences e me largou aqui, com R$ 40,00. Não me deu nenhuma explicação, só me mandou descer do carro”, conta Gilmar.

O idoso disse que na hora não teve reação, apenas o choque por conta do abandono.

Conversando com a equipe do Jonal, Gilmar se emocionou e disse que sua vontade era de cometer suicídio.

Diante da situação, foi acionada a Polícia Militar e a Assistência Social de Tijucas, que prontamente atenderam à ocorrência.

Os assistentes sociais decidiram levar o idoso até a residência de seu filho, em Blumenau.

Segundo a PM, caso ele se recuse a abrigar o pai, poderá receber voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz.

Com informações Jornal Razão