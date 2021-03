Coronavírus em SC: Governo do Estado instala centros estratégicos de operação no Norte/Nordeste e Sul

Em resposta imediata para ampliar a oferta de leitos Covid-19, o Governo do Estado está abrindo diversas bases de ação descentralizadas em regiões estratégicas. Além do Centro Integrado de Operações em Chapecó, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) agora atua com centros de ações integradas de saúde das regiões Norte/Nordeste e Sul de Santa Catarina.

Com esta ação, as equipes do Governo reforçam as estruturas já criadas pelas prefeituras. O secretário adjunto da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes, e o superintendente dos Hospitais Públicos, Márcio Mesquita Judice, estiveram em Joinville e Jaraguá do Sul na semana passada, onde participaram de reunião com representantes do Executivo e Ministério Público.

Na semana passada, já em resposta às demandas apresentadas na região, foram habilitados 10 leitos de UTI Covid no Hospital Municipal São José e oito no Hospital Bethesda, em Joinvile, e cinco no Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

O secretário adjunto também esteve com o superintendente de Serviços Especializados e Regulação, Ramon Tartari, na região Sul, em Criciúma, promovendo o mesmo movimento. “Estamos articulando a habilitação de ampliação de leitos clínicos e de UTI em Braço do Norte e Tubarão. Com essas ações, estamos apoiando as prefeituras permitindo que as regiões estejam mais preparadas para este momento”, afirma Fagundes.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES