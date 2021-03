Casal de idosos são vacinados juntos contra a Covid – 19 em São Joaquim

A Secretaria de Saúde de São Joaquim continua as imunizações de idosos acima de 80 anos, uma nova remessa com 98 doses chegou na cidade para finalizar as vacinas deste grupo prioritário e também idosos acamados que fizeram o cadastro para receber em casa a vacina.

Quem esteve na Unidade de Saúde Araucária foi o casal de idosos, João Francisco da Silva (Chico Nápio), 91 anos e Elvira de Oliveira Silva, 86 anos, eles são casados há 68 anos. O casal mora na localidade de Cruzeiro no interior do município, divisa com a Mantiqueira em Bom Jardim da Serra com a filha Nazaré de Fátima da Silva e o esposo João Maria Filho.

Mesmo com idade para garantir a vacina no primeiro grupo de idosos seu Chico esperou chegar a vez da sua esposa e seguiram juntos para se imunizar. E no próximo domingo (07), dona Elvira está de aniversário, receber a vacina foi um presente antecipado.

“Fiquei muito feliz em receber a vacina, não via a hora, adoro abraçar meus filhos, sinto falta disso”, disse Elvira de Oliveira. Os idosos acima de 90 anos já estão recebendo a segunda dose, para isso é necessário se dirigir ao posto Araucária na Rua Paulo Batke no Centro de São Joaquim.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim