Coronavírus em SC: Estado recebe medicamentos do kit intubação e EPIs do Ministério da Saúde

O Governo do Estado recebeu na tarde deste sábado, 13, milhares de unidades de medicamentos do chamado kit intubação. A entrega atende a um pedido do Executivo estadual ao Ministério da Saúde, por conta da alta demanda pelos insumos no momento. Foram recebidas 79,5 mil unidades do medicamento Propofol 20ml, 47,3 mil unidades de Atracúrio 2,5ml e 35 mil unidades de Atracúrio 5ml.

O secretário da Saúde, André Motta Ribeiro, conta que a entrega dos remédios reforça a parceria entre Estado e União para o enfrentamento da crise sanitária. Segundo ele, os medicamentos irão permitir aliviar o sistema de saúde.

“Temos trabalhado incansavelmente para garantir atendimento a todos que necessitem. O Ministério da Saúde tem sido um parceiro nesse sentido e agradecemos essa entrega. Mas também gostaríamos de ressaltar que só poderemos superar esse momento com o auxílio da população. É hora de respeitar os protocolos sanitários. Cada um precisa fazer a sua parte”, destaca o secretário.

Os medicamentos estão no Centro de Distribuição da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em São José, e serão encaminhados aos hospitais do Estado conforme a necessidade. Também neste sábado, foram entregues EPIs para os profissionais de saúde. São 5 mil face shields, 15,1 mil gorros, 238,8 mil máscaras triplas e 151 mil máscaras N95.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom