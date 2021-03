Carlos Moisés recebe governadores do RS e PR em encontro do grupo interestadual de combate à Covid-19

O governador Carlos Moisés recebe nesta quarta-feira, 17, em Florianópolis, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Junior, para debater a situação e as medidas adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus na região Sul. O encontro está marcado para as 15h.

Serão debatidas ações conjuntas de enfrentamento da pandemia e a possibilidade de estabelecer um consórcio para a aquisição de insumos e vacinas contra a Covid-19. Também está na pauta a definição de uma estratégia conjunta para apoio econômico neste período de pandemia.

SERVIÇO

O quê: Encontro dos três governadores do Sul para ações de enfrentamento à Covid-19

Quando: Nesta quarta-feira, 17 de março. Atendimento à imprensa previsto a partir das 16h

Onde: Casa d’Agronômica – Rua Rui Barbosa, 821

Credenciamento: O acesso dos jornalistas será permitido mediante credenciamento e limitado para respeitar as normas sanitárias. Cada grupo de comunicação poderá credenciar um repórter e um profissional de imagem. Os nomes dos profissionais devem ser enviados para o email imprensa@secom.sc.gov.br até as 20h desta terça-feira, 16.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina