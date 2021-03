Epagri divulga como agricultores podem comprar sementes do maracujá Catarina

Agricultores interessados já podem comprar sementes do maracujazeiro azedo SCS437 Catarina. Basta enviar um e-mail para eeur@epagri.sc.gov.br, com o assunto “semente de maracujá Catarina”, para receber a lista dos fornecedores credenciados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). São três fornecedores catarinenses, localizados nos municípios de Treze de Maio, Urussanga e Pedras Grandes.

Henrique Belmonte Petry, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Urussanga (EEUR), destaca que estes fornecedores são indicados principalmente para produtores de mudas, tanto viveiristas profissionais ou para produção própria.

Já os agricultores que desejam se tornar futuros produtores e fornecedores de semente do maracujá Catarinadevem aguardar publicação do edital da Epagri de comercialização de sementes de categoria genética, que já está em confecção. A publicação deste edital será divulgada no site e redes sociais da Epagri.

Outra possibilidade é a venda ou troca de sementes do maracujá Catarina realizada entre agricultores familiares, ambos com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o que é permitido pela legislação. Neste caso, o comprador não terá a comprovação de origem, trata-se mais de uma relação de confiança entre as partes.

Destaque pelo tamanho e quantidade de polpa

O maracujá SCS437 Catarina se destaca no mercado nacional pelo seu tamanho e quantidade de polpa. Normalmente, 80% dos frutos são classificados como super pela tabela Ceagesp, em decorrência do tamanho. A casca, grossa e amarela, favorece o transporte. A polpa é alaranjada.

A produtividade potencial é de 75t/ha em cultivos de primeiro ano, com uso de alta tecnologia, aliado à prática de polinização manual no florescimento. O cultivar foi selecionado por pesquisadores da EEUR em um trabalho de mais de 20 anos, realizado em conjunto com produtores do litoral catarinense.

Por Gisele Dias, Assessoria de imprensa Epagri