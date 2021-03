Coronavírus em SC: Estado tem todas as regiões no nível gravíssimo de acordo a Matriz de Risco atualizada

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado, 20, os dados da Matriz de Risco Potencial em relação ao novo coronavírus. O mapa aponta que todas as regiões catarinenses permanecem em nível gravíssimo (cor vermelha) pela quarta semana seguida.



>>> Matriz completa neste link

Das 16 regiões, apenas a região do Extremo Sul continua com nota máxima em todos os quesitos analisados. As outras regiões apresentaram uma redução, principalmente, no índice de transmissibilidade. “Isso não quer dizer que tenhamos chegado à diminuição na curva, pois os leitos ainda estão em situação gravíssima no Estado. Quer dizer que há uma estabilização. Se isso vai aumentar ou diminuir na próxima semana depende do nosso comportamento também perante o contágio”, reforçou a cientista de dados Bianca Vieira.

O Governo de Santa Catarina segue atuando na gestão contra a pandemia – com a ativação de novos leitos e a criação de Centro Integrados de Ações contra o Coronavírus nas macrorregiões do Estado, como no Oeste e Grande Florianópolis.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES