O boletim InfoGripe, publicado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alerta para o possível crescimento no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em adultos. De acordo com os dados divulgados ontem, 14 estados apresentaram aumento de diagnósticos da doença nas últimas seis semanas. O resultado acendeu a luz amarela dos pesquisadores, pois a tendência de elevação estava sendo verificada somente em crianças (zero a 11 anos).

Fonte: Correio Brasiliense