Mulher desmaia ao volante e colide Montana em poste no Centro de São Joaquim

A Guarnição do Corpo de Bombeiros de São Joaquim composta pela ambulância ASU-413 e pelo caminhão ABTR-78, foi acionada às 23h22 deste sábado (20), para atendimento de colisão de veículo, Chevrolet Montana, com poste de concreto de iluminação pública, na rua Juvenal Matos, centro de São Joaquim.

Ao chegar no local a guarnição do ASU-413 deparou-se com a cena, em que a colisão derrubara os fios do poste a uma altura de aproximadamente 1,70m do solo, enquanto o próprio poste era sustentado pelos cabos de alta tensão, que se mantiveram íntegros.

A cena foi isolada com fita zebrada, obstruindo a circulação na via, enquanto ocorria o atendimento a vítima, uma mulher de 51 anos. Essa estava consciente e orientada e não apresentava ferimentos visíveis.

Houve a imediata aplicação de colar cervical na vítima, que relatou não sentir dores e que sofrera um desmaio ao dirigir, o que ocasionou o acidente. A paciente foi transportada ao hospital de São Joaquim Sagrado Coração de Jesus para avaliação médica.

O local ficou aos cuidados dos bombeiros que fez a segurança até a chegada da Polícia Militar que realizou os procedimentos de trânsito.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar