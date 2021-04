SC confirma primeiro caso de reinfecção por coronavírus, aponta Dive

Segundo exames, morador de Lages de 30 anos e sem histórico de viagem foi infectado com a versão mais comum do vírus e, depois, com a variante brasileira.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) confirmou nesta terça-feira (6) o primeiro caso de reinfecção por coronavírus em Santa Catarina. O paciente é um morador de Lages, na Serra, de 30 anos, sem histórico de viagem. Primeiramente, ele teve a versão mais comum do vírus e, depois, a variante brasileira, identificada originalmente em Manaus.

O caso de reinfecção foi confirmado laboratorialmente em 31 de março pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, laboratório de referência para Santa Catarina para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen)

O paciente foi infectado pela primeira vez em setembro de 2020 com a linhagem B.1.1.28, considerada pela Dive como mais comum. Depois, foi contaminado com a variante brasileira em fevereiro deste ano.

Conforme a Dive, quando foi infectado pela primeira vez, o paciente não teve sintomas. Da segunda, teve sintomas leves.

É considerado caso suspeito de reinfecção o indivíduo com dois resultados positivos por meio da técnica PCR. O paciente precisa ter um intervalo igual ou maior do que 90 dias entre os dois episódios de infecção.

O que significa uma nova variante?

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), a presença de mutações é um processo natural na biologia dos vírus. No entanto, algumas delas podem gerar diferenças dentro de um grupo genético que são denominadas variantes. Elas podem representar um impacto na saúde pública caso apresentem um potencial de maior transmissibilidade ou gravidade da doença.

Com informações G1