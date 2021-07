Vacinação em SC: 379.460 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegam a Santa Catarina neste sábado

O Governo do Estado recebe neste sábado, 3, três novas remessas com mais 379.460 doses da vacina contra a Covid-19. O primeiro lote com 91.260 doses da vacina Pfizer chegou na madrugada, por volta das 00h30. O segundo, com 105.750 doses da vacina AstraZeneca, está previsto para chegar no início da tarde, às 13h40. O terceiro lote, com 182.450 doses da vacina Janssen chega logo em seguida, às 13h45.

“As vacinas reduziram em 75% os óbitos entre os idosos de Santa Catarina e nossos esforços agora são levar vacina a toda população e salvar vidas em todas as faixas etárias. Só assim estaremos mais perto do retorno de todas as atividades. Por isso é muito importante que cada pessoa tome a vacina e retorne para a segunda dose”, frisou o governador Carlos Moisés.

Para dar andamento na campanha de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde prepara a distribuição das doses para segunda-feira, dia 5. Um total de 273.710 doses serão destinadas para aplicação da dose 1 (D1) e 150.000 doses serão destinadas para aplicação da dose dois (D2). A equipe da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) passará o final de semana organizando a logística e o planejamento para esta que será a maior distribuição de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha.

“Considerando que a SES já encaminhou um total de 257.190 doses na última quinta-feira, abastecendo os municípios catarinenses para dar continuidade a campanha, não haverá prejuízo para aqueles municípios que já planejaram ações para o final de semana. Além disso, possibilitará que a equipe da DIVE possa planejar uma distribuição com maior eficiência, buscando equalizar eventuais diferenças nas coberturas vacinais entre os municípios para cumprimento do novo calendário de vacinação, atendendo a uma solicitação da CIB, bem como busca evitar o risco de uma eventual perda de doses, considerando que há redução no número de trabalhadores nos municípios durante o fim de semana e a quantidade de doses a ser enviada é bastante significativo”, explica o secretário de Saúde de SC, André Motta Ribeiro.

“O envio de mais remessa vem ao encontro do novo calendário de vacinação por faixa etária divulgado essa semana pela Secretaria da Saúde. Com esse ritmo de recebimento de doses e vacinação, vamos conseguir vacinar todos os adultos com 18 anos ou mais, com a primeira dose da vacina, até o fim do mês de agosto”, ressalta o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Novo grupo de vacinação

Foi deliberada na última reunião (1º de julho) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina, com a incorporação do grupo prioritário de trabalhadores industriais e a manutenção da estratégia de vacinação da população em geral (18 a 59 anos de idade) e dos grupos prioritários anteriormente contemplados no Plano Nacional de Operacionalização.

“Para a vacinação do grupo prioritário de trabalhadores industriais, fica estabelecido que, a partir do total de doses encaminhadas aos municípios pela secretaria, será destinada uma cota de 30% das doses para grupo prioritário, ficando 70% das doses para a população em geral por faixa etária”, destaca Eduardo Macário.

A partir do total de doses recebidas a cada remessa, os municípios deverão organizar a vacinação dos trabalhadores industriais, além de continuar a vacinação da população em geral por faixa etária e dos demais grupos prioritários que por ventura não foram vacinados até o momento.

Para comprovação, os trabalhadores industriais deverão apresentar carteira de trabalho ou crachá funcional, ou contracheque com documento de identidade, além de declaração da empresa com indicação de CNAE e de sua descrição.

O critério de distribuição de doses para cada município é realizado de forma proporcional à população estimada pelo IBGE por município para o ano de 2020, segundo faixa etária.

A tabela de distribuição com o quantitativo que cada município deve receber será divulgada no domingo, dia 04.

