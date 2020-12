Carreta de maçã tomba na curva do Dr. Olavo em São Joaquim

Mais um acidente é registrado na conhecida curva do Dr. Olavo em São Joaquim, na Rodovia SC-114, uma carreta carregada de maçãs tombou por volta das 11h30min desta quarta-feira (30).

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para atender a ocorrência, pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro e relataram, que o motorista havia saído do caminhão.

Até o fechamento desta reportagem, as equipes de resgate ainda não haviam repassado mais notícias sobre as causas do acidente, assim que a ocorrência encerre traremos novas informações.