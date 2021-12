SC confirma primeiro caso da variante Ômicron e tem casos em investigação

A variante Ômicron foi confirmada em Santa Catarina (SC). A Secretaria de Estado da Saúde de SC (SES/SC), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUV), informou, no fim da tarde desta terça-feira (21), a identificação do primeiro caso importado da variante Ômicron do coronavírus.

O caso é de um homem de 66 anos, morador de Jaraguá do Sul, que retornou de uma viagem da África do Sul no início de dezembro.

paciente apresentou os primeiros sintomas no dia 09 de dezembro, permanecendo em isolamento durante o período de 14 dias, sob acompanhamento da vigilância epidemiológica municipal.

Ele estava com o esquema vacinal completo, e teve um quadro gripal leve, sem necessidade de hospitalização, mantendo acompanhamento com médico pneumologista.

O exame RT-qPCR foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/SC) que encaminhou a amostra para realização de sequenciamento genômico no Laboratório de Referência Nacional para Santa Catarina, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, conforme fluxo da vigilância genômica nacional

Com informações G1