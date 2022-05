SC chega a 41 mortes por dengue no ano e tem 59 cidades com epidemia

Santa Catarina já registra 41 mortes por dengue e 40 casos graves da doença são investigados no Estado. Os dados relativos ao período de 2 de janeiro a 18 de maio de 2022, foram divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC), na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), Santa Catarina tem ainda 42.546 focos do mosquito Aedes aegypti e 130 cidades foram considerados infestadas. Dos 42.831 casos de dengue confirmados até o último dia 18, 38.965 são autóctones, ou seja, foram transmitidos dentro do Estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Joinville, no Norte catarinense, é a cidade com mais casos da doença. Em seguida estão Maravilha, Concórdia e Chapecó, no Oeste, e Blumenau, no Vale do Itajaí.

Dos 295 municípios catarinenses, 59 são considerados em epidemia. Veja: