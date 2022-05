SES amplia vacinação contra gripe e sarampo até início de junho, quando doses serão liberadas a todos

Na reta final da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe e o sarampo, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, em conjunto com as secretarias municipais de saúde, decidiram ampliar o público-alvo. A partir desta sexta, 27, além dos grupos prioritários, já elencados para receber as vacinas, também poderão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos de idade e todos os trabalhadores da saúde, como médicos veterinários, profissionais de educação física, entre outros, mesmo que não atuem em estabelecimentos de assistência e vigilância.

A decisão de ampliação dos grupos prioritários foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) realizada nesta quinta-feira, 26, e foi motivada pela grande quantidade de vacinas disponíveis nos municípios e a baixa procura até o momento. A Campanha de Vacinação contra a gripe e o sarampo teve início no dia 4 de abril e segue até o dia 03 de junho, uma sexta-feira.

Em seguida, na segunda-feira subsequente, dia 6, a vacina contra a gripe será liberada para toda a população. No caso da vacina contra o sarampo, as doses seguem disponíveis nos postos de saúde para aplicação de rotina, seguindo o Calendário Nacional.

Faltando pouco mais de uma semana para o término da Campanha de Vacinação, a cobertura vacinal alcançada, até este momento, está muito abaixo do esperado. Para a gripe, as pouco mais de 987 mil doses aplicadas equivalem a 36,4% da população alvo, estimada em 2.711.142 pessoas. Considerando apenas o público prioritário (crianças, gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores de saúde, professores e povos indígenas), a cobertura é de apenas 45,6%, sendo que a meta a ser alcançada é de 90% (tabela 1).

Tabela 1: Cobertura da vacinação contra a gripe segundo grupo prioritário. SC, 2022

Já a vacina contra o sarampo, além de prevenir a doença, responsável por sérias complicações à saúde, permite interromper a circulação do vírus, minimizando o risco de surtos”, explica a gerente.

Tabela 2: Cobertura da vacinação contra o sarampo segundo grupo prioritário. SC, 2022

A gerente de imunização da DIVE/SC, Arieli Fialho, reforça a importância da participação da população nas campanhas. “A vacinação contra a gripe tem como principal objetivo prevenir complicações e mortes em decorrência da doença e é de extrema importância, principalmente para os mais vulneráveis, que estão nos grupos prioritários.

A Secretaria de Saúde ressalta que o alcance de elevadas coberturas vacinais pode, como consequência, reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde provocados pelos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, cujo vírus Influenza foi responsável por 157 hospitalizações e 28 óbitos somente neste ano.

Confira os grupos prioritários que fazem parte da campanha de vacinação deste ano:

Gripe

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Trabalhadores da saúde;

– Crianças de 6 meses a menores de 12 anos;

– Gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto);

– Indígenas;

– Professores;

– Pessoas com comorbidades;

– Pessoas com deficiência permanente;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do transporte coletivo;

– Trabalhadores portuários;

– Forças de segurança e salvamento e forças armadas;

– Funcionários do sistema prisional;

– População privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Sarampo

– Trabalhadores da saúde;

– Crianças de 6 meses a menores de 12 anos;

A partir de segunda-feira, dia 6 de junho, os municípios catarinenses que ainda tiverem doses da vacina contra a gripe disponíveis poderão oferece-la para toda a população, independentemente de pertencerem a um dos grupos prioritários, enquanto durarem os estoques. A Secretaria Estadual de Saúde orienta que a população procure informações sobre os locais e os horários de vacinação junto à Secretaria de Saúde do município de residência.

“Aqueles que fazem parte dos grupos prioritários têm preferência para vacinação contra a gripe até dia 3 de junho. Após esta data, toda a população que desejar vai poder recebe-la. Portanto, fazemos um apelo para todas as pessoas que fazem parte do público-alvo, que procurem os postos até a próxima semana, e se protejam contra a gripe”, enfatiza a gerente Ariele Fialho.

Com relação à vacina contra o sarampo, após o fim da Campanha, as doses seguem disponíveis nos postos de saúde para aplicação de rotina, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação. De acordo com o Calendário, a dose da vacina deve ser aplicada aos 12 meses (1 ano) e aos 15 meses (1 ano e 3 meses). Pessoas que não foram vacinadas ou não lembram se receberam a dose podem fazer a vacinação até os 59 anos de idade, sendo que aquelas com até 19 anos devem ter duas doses e de 20 a 59 anos apenas uma dose.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde