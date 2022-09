Anvisa investiga se substância ligada à morte de cães contaminou alimentos para humanos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) investiga se alimentos para humanos foram contaminados com a substância que pode ter causado a morte de cães pelo Brasil.

A possibilidade foi levantada após o órgão descobrir que a empresa Tecno Clean vendeu parte dos dois lotes de propilenoglicol contaminados para outras fábricas, além da Bassar Pet Food, responsável pela produção dos petiscos que causaram a morte dos animais.

As compradoras ainda não foram reveladas. “As ações de vigilância sanitária estão focadas nas empresas com possível atividade na área de alimentos para consumo humano”, declarou a Anvisa.

Apesar da investigação ainda estar em curso, o órgão federal afirma que, por ora, “não existem evidências de alimentos para consumo humano fabricados com lotes” contaminados. A agência, no entanto, vedou o uso do material contaminado e determinou o seu recolhimento.

O propilenoglicol é um solvente usado como umectante para manter a textura de alimentos embalados, como sopas, massas para bolos, pães e biscoitos. Ele evita que os produtos ressequem depois de abertos.

Segundo o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), os lotes AD5035C22 e AD4055C21, vendidos pela Tecno Clean, de Contagem, na Grande BH, estavam contaminados com monoetilenoglicol. Este é um dos dois anticongelantes tóxicos encontrados em cervejas contaminadas da Backer e que causaram a morte de ao menos 10 clientes da cervejaria mineira, em 2020. A substância provoca problemas renais e motores.

“Assim como a Tecno Clean, a empresa A&D também foi notificada pela Anvisa para prestar esclarecimentos sobre a origem e distribuição do produto”, pontuou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A Tecno Clean não esclareceu à reportagem quais fábricas também compraram os lotes contaminados. No início das investigações, a empresa ressaltou que não produz a substância e que a adquiriu da importadora A&D, de São Paulo. A reportagem procurou a A&D e aguarda retorno.https://d-31513803662798078330.ampproject.net/2208242209000/frame.html

“Até o momento, as investigações ainda não determinaram a origem do aditivo utilizado”, destacou o Ministério da Agricultura. “O Mapa determinou que fabricantes de alimentos e mastigáveis indiquem os lotes de propilenoglicol existentes em seus estoques e seus respectivos fabricantes e importadores e realizem análises em produtos que contenham o propilenoglicol em sua composição. O Mapa não orientou a suspensão do uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação”, concluiu o órgão.

Com informações: R7