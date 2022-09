No último dia de campanha, SC está longe da meta de vacinação contra a poliomielite; confira

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite encerra nesta sexta-feira (30) depois de mais de um mês em andamento. A iniciativa foi marcada por um índice de vacinação abaixo das expectativas. Em Santa Catarina, o comportamento não foi diferente.



De acordo com os dados da campanha disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o Estado aplicou um total de 285.631 de doses que foram distribuídas entre crianças de 1 até 4 anos.



A meta era atingir 95% de vacinação do público-alvo. No entanto, houve baixa adesão, com Santa Catarina atingindo apenas 73,05% da meta.



O prazo da vacinação até foi estendido neste ano, com o objetivo de ampliar a adesão. A princípio ele iria até o dia 9 de setembro, mas mudou para esta sexta. Para conferir os dados completos, basta clicar aqui.



Importância da vacinação

Durante a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga alertou para o risco do retorno da poliomielite no país e destacou a importância da elaboração um plano de resposta a surtos atualizado que siga os procedimentos operacionais previstos pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Precisamos ampliar as coberturas vacinais e fortalecer nossos sistemas de vigilância para evitar o risco de reintrodução dessa enfermidade imunoprevenível em nossa região. Precisamos agir agora. Precisamos agir juntos”, disse.



O Brasil não tem casos confirmados da doenças desde 1989, e chegou a receber um certificado de erradicação da doença da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). No entanto, a baixa cobertura apresentada mostra-se um risco para o retorno da doença.



A campanha indica a vacinação de crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Para crianças menores de um ano, a vacinação deve ser feita conforme a situação vacinal encontrada para o esquema primário, 1ª dose aos 2 meses, 2ª dose aos 4 meses e 3ª dose aos 6 meses, com a vacina VIP.



Com informações: Sulinfoco