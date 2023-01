Santa Catarina bate novo recorde em doação de órgãos e tecidos

O médico intensivista Joel de Andrade, coordenador de transplantes de Santa Catarina (SC), está otimista: o número de doações de órgãos dos últimos seis meses colocou o estado em um patamar superior ao do período anterior à pandemia da covid-19.

De agosto de 2021 a janeiro de 2022 foram 181 doadores em 180 dias, o que representa, em média, uma doação por dia. Projetando para o período de um ano, equivaleria a 50 doadores por milhão de população (pmp), cifra só alcançada pela Espanha, que é referência em transplantes no mundo. A razão do sucesso foi a retomada da educação e da organização do sistema, diz o médico.

Santa Catarina recupera, assim, o primeiro lugar em doação de órgãos para transplantes, posição em que vinha se revezando com o estado do Paraná. Em 2019, SC se destacou com 47.4 doadores pmp. Em 2020, devido à covid-19, fechou o ano com 39.4 doadores pmp.

Os dados comparativos de todo país referentes a 2021 só serão divulgados em março pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

No entanto, em novembro do ano passado, a então coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), Arlene Badoch, se adiantou: em sua passagem por Florianópolis cumprimentou Andrade e sua equipe pela retomada da liderança, com 41 doadores pmp.

educação e gestão do sistema para avançar. Um dos problemas enfrentados durante a pandemia foi justamente a substituição de muitos coordenadores hospitalares de transplantes. Em várias regiões do Estado mais da metade deles foram substituídos.

“Portanto, o programa educacional que estamos aplicando agora é o mesmo que vínhamos fazendo, mas está dirigido principalmente a quem teve pouco treinamento, em função de terem sido cancelados os eventos presenciais”, enfatiza.

Com informações: Extra Classe