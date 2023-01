Lages recebe R$ 4,5 milhões de recursos para a Saúde de Lages e região

Lages e região irão receber R$ 4,5 milhões na área da Saúde. O anúncio e as entregas de equipamentos foram feitos nesta sexta-feira, 20, pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, que visitou hospitais do município da Serra catarinense.

Os recursos serão aplicados em diferentes instituições. Foram entregues ainda uma ambulância; uma van; equipamentos para o Centro dos Zoonozes; dois veículos, sendo um para o Programa Cresça Melhor.

“Os veículos entregues irão contribuir para o conforto dos pacientes e a segurança durante o deslocamento. Os recursos somente fazem sentido quando melhoram a vida das pessoas”, destaca Carmen Zanotto.

Também foram destinados recursos para o Centro Odontológico Tito Bianquini, no valor de R$ 350 mil e para a reforma da fachada da Secretaria Municipal de Saúde, no total de R$ 250 mil.

Mais investimentos

Apae R$ 150 mil

Apas R$ 250 mil (Plano de Trabalho e Capacitação para os Profissionais de Saúde do município para melhor atender as pessoas com deficiência auditiva de Lages e região);

Reforma do segundo andar da UPA 24 horas Maria Gorete e outros serviços vinculados à Urgência e Emergência. R$ 800 mil

Aparelho para Endoscopia e Colonoscopia R$ 600 mil (Centro de exames do aparelho digestivo);

uma Unidade Móvel de Vacinação R$ 600 mil;

uma Unidade Básica de Saúde para o Salto Caveiras R$ 600 mil

Visitas a unidades hospitalares

Além da entrega e do anúncio de investimentos, a secretária também visitou as unidades hospitalares do município. No Hospital Tereza Ramos, conversou com a direção para que seja desenvolvido o projeto de aquisição do mobiliário que integrará a nova ala do Hospital. “Estamos trabalhando para acelerar o processo, temos pressa de entregar esta unidade de forma integral à população. A orientação é que os móveis sejam entregues por etapas visando o que é prioridade para entrar em funcionamento”, explica.

A nova ala conta com sete andares, sendo que já estão em funcionamento o serviço de imagem, 35 leitos de oncologia, 35 leitos de clínica mista e a UTI com 26 leitos. O trabalho se dedica a finalização do centro cirúrgico, da emergência e do centro de materiais.

No Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, Carmen conversou com a direção e visitou a obra da nova ala. São 20 leitos de UTI que tem previsão de entrega em 8 meses, com um investimento do Estado, por meio de emenda parlamentar de quando Carmen Zanotto era deputada, de R$ 7 milhões. O hospital é referência em cirurgias de alta complexidade cardiológicas, neurológicas, traumatológicas e ortopédicas.

A intenção é que o hospital melhore e amplie ainda mais sua estrutura para seguir na parceria com o Estado buscando zerar as filas de espera. “O Hospital tem a vocação para as cirurgias de alta complexidade, nós acreditamos que o centro cirúrgico tem capacidade de expandir, ampliar e dar uma vazão ainda maior às filas”, explica Ronny Albert Westphal, presidente do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Já no Hospital Infantil Seara do Bem, a secretária se reuniu com a diretoria do hospital buscando ampliar a parceria para a realização de cirurgias eletivas pediátricas.