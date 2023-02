Anvisa suspende venda de lotes de camisinhas Blowtex após falha em teste de estouro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, na quinta-feira (23), de preservativo das marcas Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera, da Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda. A suspensão de venda, assim como de distribuição, propaganda e de uso de lotes, foi determinada após os preservativos falharem em testes de estouro.

“Considerando que os lotes dos produtos falharam nos ensaios de estouro, após três anos, o que impossibilita a manutenção de sua validade por até cinco anos”, informou a Anvisa em publicação no Diário Oficial da União.

Em nota, a Blowtex afirmou aos consumidores que alguns lotes dos preservativos Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera têm uma data de validade incorreta. “Esses lotes foram inicialmente produzidos com prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Testes laboratoriais recentes indicaram que pode haver um risco maior de ruptura para preservativos com mais de 3 anos de fabricação”, diz a nota.

O comunicado alerta ainda que a empresa está “emitindo este conselho para garantir que nossos preservativos atendam totalmente às suas expectativas de desempenho e aos nossos rigorosos padrões de qualidade”.

Confira os lotes tiveram as vendas suspensas:

Preservativo Blowtex Zero (Números de série afetados:)

2106011116;

2105130816;

2106781116;

2106041116;

2108031016;

2108591016;

2108071016;

2108081016;

2111051016;

2112681016;

2112080516;

2112080416;

2112090516;

2112380416;

2112091016;

2112070516;

2112830516;

2201060416;

2112060416;

2112080716;

2112800516;

2112341016;

2201651016;

2201050516;

2201980516;

2202011016;

2202021016;

2202030516;

2201160516;

2202040516;

2202050916;

2202051016;

2202060516;

2202080516;

2202100516;

2202080916;

2207020516 e

2207742716.

Preservativo Blowtex® Sensitive Super Aloe Vera. (números de série afetados):