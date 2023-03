Governador Jorginho Mello e Carmen Zanotto visitam Hospital de Caridade Coração de Jesus em São Joaquim

Cirugias eletivas na Serra Catarinense! No último sábado (12), o governador de SC juntamente com a secretária no da saúde de Santa Catarina Carmen Zanotto junto ao prefeitos Giovani Nunes, estiveram no Hospital de Caridade Coração de Jesus, em São Joaquim. Conversaram com a direção e a equipe médica que está realizando procedimentos de ortopedia, ginecologia e geral.

Essa parceria com as unidades hospitalares é fundamental para atendermos o paciente na sua região. Encurtando distâncias e agilizando os procedimentos, seguimos com a missão de zerar a fila de espera das eletivas, disse a secretária Carmen Zanotto.