Governador recebe Vinho da linha “Comendador” durante visita à Rádio Difusora

Durante uma visita à Rádio Difusora, o governador Jorginho Melo foi presenteado com uma garrafa da exclusiva linha “Comendador” produzido pela Casa do Vinho em tributo ao Comendador Vilson Borges. O governador expressou sua gratidão pelo presente e elogiou a qualidade dos vinhos produzidos em São Joaquim.

A linha Comendador é um dos destaques da Casa do Vinho, sendo composta por vinhos finos de alta qualidade. Os vinhos desta linha são conhecidos por sua elegância, complexidade e sabor marcante, e são altamente valorizados pelos conhecedores de vinho em todo o país.

O presente dado ao governador Jorginho Melo é uma prova do reconhecimento e da admiração que o Comendador Vilson Borges e a Casa do Vinho têm recebido em toda a região. Com sua paixão e comprometimento pela produção de vinhos de qualidade, o Comendador Vilson Borges tem se tornado uma figura importante na indústria do vinho em São Joaquim, e suas criações são apreciadas por muitos.

Com a visita do governador, o enoturismo recebeu uma exposição ainda maior, demonstrando que São Joaquim é um lugar de grande potencial para a produção de vinhos finos de alta qualidade. A visita foi uma oportunidade para destacar os esforços e conquistas da Casa do Vinho, e para celebrar o reconhecimento merecido de Vilson Borges e sua equipe.