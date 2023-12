Pacientes e motorista ficam feridos após acidente com van da saúde em Santa Catarina

Um acidente de trânsito envolvendo um carro Toyota Corolla e uma van Sprinter da Secretaria de Saúde de Orleans deixou três pacientes e um motorista feridos. A colisão aconteceu na Rodovia SC-390, na altura do KM 63, no bairro São João Margem Direita, em Tubarão, por volta das 20 horas dessa sexta-feira, 15.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Gravatal, a van estava retornando do hospital de Florianópolis com pacientes no veículo. Após uma curva, o condutor do Corolla teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, provocando uma colisão frontal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas. De acordo com os socorristas, na van, três pacientes, de 33, 52 e 54 anos, que retornavam de procedimentos cirúrgicos, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Tubarão. O condutor da Sprinter não se machucou.

O condutor do Corolla, de 52 anos, estava dentro do veículo, confuso, com dor no rosto, tórax e pernas. Ele foi encaminhado ao hospital. De acordo com a PMRv, ele apresentava sinais de embriaguez e recusou o teste do bafômetro.

Com informações Portal Litoral Sul