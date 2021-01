Sebrae abre caminhos na medida certa para estimular as vendas

Lages 19/01/21 – A pandemia do novo coronavírus criou um desafio adicional na vida do empreendedor. Para o incremento dos negócios a mentoria online de vendas é uma das ferramentas oferecidas pelo Sebrae trabalhada por especialistas. Oportunidade para o compartilhamento de práticas que corroboram com as necessidades das empresas, especialmente no estímulo às vendas. A partir do encontro virtual com o consultor e mentor de vendas Roberto Rohering, a abordagem se desenvolve 100% exclusiva e customizada, de acordo com as necessidades do cliente. O programa é desenvolvido em quatro horas de mentoria aplicada em até duas semanas, e podendo contar com envolvimento de até quatro pessoas de uma única empresa.

Os temas são múltiplos, mas que podem ser escolhidos de acordo com a necessidade individual. No entanto, as abordagens trabalham planos de comercialização, indicadores e metas, e, principalmente processos de pré e pós-venda, além da prospecção e o marketing utilizado, abrangendo também o modelo de abordagem comercial. Na prática, o consultor aprofunda o conhecimento da sua empresa e os desafios das vendas a partir do tema escolhido, até a finalização do plano, complementado com dicas e simulações de vendas.

A empresária Ana Luiza Stolf, da empresa Cervejaria Eisswassen Ltda de Lages esteve entre os participantes no ano passado. Segundo ela, o que mais gostou foi o fato de o consultor Roberto ter feito com que fossem repensadas as atitudes e o caminho a ser seguido nos negócios. “Ele ajudou muito a planejar o 2021 com foco nos pontos mais importantes, tanto que já estamos colocando em prática, principalmente na proposta de segmentação dos clientes, fator que teve grande impacto”, disse.

Ainda segunda a empresária, a consultoria ajudou a segmentar os tipos de produtos e os percentuais de alcance nas margens, dando uma real ideia de quanto cada cliente representa no faturamento. “O programa ajudou na própria determinação sobre onde realmente se deve focar, ou seja, no caminho a seguir, além de entender melhor o próprio negócio”, salientou.

O consultor e mentor de vendas Roberto Rohering estará de volta neste mês de janeiro para mais um programa de mentoria online. Com vasta experiência ele atua em conjunto na criação dos planos prioritários de venda, atrelando conhecimento em tudo o que existe de atual no marketing, customizando exatamente a necessidade do cliente. Mais informações podem ser obtidas junto à gerencia regional do Sebrae: WhatsApp: 49 3289 1300.

Por Assessoria de Imprensa internet