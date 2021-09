Homem tem queimaduras graves após choque em fio de alta tensão em Bom Jardim da Serra

Um homem de 45 anos de idade teve sérias queimaduras pelo corpo após um acidente de trabalho na Rua Adélia Amaral e Souza em Bom Jardim da Serra na manhã desta sexta-feira (10) .

Segundo informações, o homem deu entrada no Hospital Américo Caetano do Amaral após ser atingido por um fio de alta tensão. Ele estava cortando um pinus quando o mesmo caiu sobre a fiação elétrica e logo em seguida sobre resultando numa fortíssima descarga elétrica.

O homem chegou ao hospital apresentando diversas queimaduras na área do pescoço e cabeça e membros superiores. As queimaduras foram classificadas como de 2º e 3º grau pela equipe do hospital.

Mas tarde precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros e da equipe aeromédica para transferência, em estado crítico, para o Hospital de Lages. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra realizou o auxilio na transferência do paciente do hospital até a aeronave da Polícia Civil de Criciúma que levou o paciente até o município de Lages.