Pinheiro cai sobre veículo após Temporal na noite desta terça-feira 25

O Corpo de Bombeiros de Campos Novos, registraram na noite desta terça-feira, 26 , a queda de um pinheiro Araucária de aproximadamente 25 metros, sobre um veículo Gol, que estava estacionado na Rua João Gonçalves de Araújo, Bairro Aparecida, após temporal acompanhado de ventos fortes e chuva. A rede de energia elétrica também ficou danificada, e os fios ficaram espalhados pela via.

O local foi isolado para afastar as pessoas dos fios elétricos caídos sobre a via, até a chegada da Celesc. Os Bombeiros realizaram o corte e a remoção da árvore, retirando-a de cima do automóvel, removendo os galhos e troncos que estavam obstruindo a passagem. A Secretaria de Obras foi chamada ao local para auxiliar a retirada do material com máquinas. O local permaneceu isolado enquanto a equipe da Celesc fazia a manutenção da rede elétrica. Ninguém se feriu no local.