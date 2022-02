São José dos Ausentes mais uma vez é cenário das gravações de filme com Thiago Lacerda

Gravações seguem acontecendo em São José dos Ausentes. O Filme Coexistência vai sendo criado com muito talento por toda equipe envolvida. Nas filmagens a presença do ator Thiago Lacerda que falou sobre sua alegria em estar em São José dos Ausentes e mais uma vez gravar em solo gaúcho. As pequenas Julia e Helena, atrizes mirins também estão encantadas com nossas belezas naturais e com a hospitalidade de nossa gente.



Todos nossos empreendimento de turismo se mostraram parceiros do projeto, mas aqueles que preenchiam as características buscadas pelo filme foram Pousada Fazenda Potreirinhos e Aparados da Serra.

Informações: Secretaria de turismo de São José dos Ausentes