Corpo de homem é encontrado em Urubici; suspeita que vítima foi levado pela correnteza

No início da manhã desta quinta-feira (05), o corpo de um homem, de 45 anos, foi localizado na SC-110, na saída de Urubici, na Serra catarinense. A vítima foi encontrada nua e enrolada em um arame enfarpado. A suspeita é que o homem tenha sido arrastado pela correnteza durante a enchente que atingiu a cidade na noite de quarta (04) e madrugada de quinta-feira (05). Durante toda a madrugada, equipes da Prefeitura, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros realizaram buscas pela vítima, encontrando a mesma por volta das 7h.

O município está sendo atingido pelas fortes chuvas que ocorrem em todo o estado, desde a última segunda-feira (4). Segundo a Prefeitura de Urubici o município está passando pelo maior enchente já registrada em sua história. Pelo menos 60 famílias estariam desabrigadas, conforme informações obtidas pela Rádio Gralha, e confirmadas pela assessoria de comunicação do município. Há relatos de moradores que precisaram se abrigar no forro das casas. Perdas com o gado e com as lavouras estão sendo contabilizadas por produtores e pela Prefeitura.

Com informações: SCC10